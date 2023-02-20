﻿Elazığ'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem yaşandı

AFAD, Elazığ'ın Palu ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçülürken sarsıntı yerin 11.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BİR DEPREM DAHA

Sarsıntıdan 2 dakika sonra saat 03.39'da yine Elazığ'ın Palu ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. 2. depremin büyüklüğü ise 4,8 olarak ölçüldü. Deprem, yerin 13.26 kilometre derinliğinde oldu.

Peş peşe yaşanan depremler, çevre illerden de hissedildi.

DEPREMLERİN BÜYÜKLÜĞÜ KANDİLLİ TARAFINDAN 4,6 OLARAK AÇIKLANDI

Yaşanan depremlerin büyüklükleri Kandilli rasathanesinin sayfasında 4,6 olarak açıklandı.