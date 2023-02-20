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AKP'li Bakan yardımcısından bu kadar da olmaz dedirten deprem paylaşımı

Türkiye'de 10 ili birden etkileyen ve onbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin acıısı yoğun bir şekilde hissedilirken, AKP'li Bakan yardımcısı Birpınar'ın yaptığı paylaşım görenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 02:45
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Milyonlar depremde yitip giden canlara ağlarken AKP'li Bakan yardımcısından tepki çeken paylaşım

AKP'li Bakan yardımcısından bu kadar da olmaz dedirten deprem paylaşımı
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İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da 40 bini aşan vefatlara üzülüyor.

AFAD ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada hayatını kaybeden vatandaşların sayısının arttığını belirterek Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SORUMLULARDAN İSTİFA ETMESİ BEKLENİRKEN...

Kamuoyunda sorumlu olan müteahhitlerin, yapı denetim firmalarının yargılanması, belediye başkanları, bakanlar ve bürokratların ise istifa etmesi beklenirken tepki çeken bir paylaşım geldi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter hesabından depremde hayat kurtaran evlerin ve büyük yapıların yıkılmasını önleyen sismik izolatörlerle ilgili alay eden bir paylaşım yaptı. 

Araç tekerlekleri üzerine inşa edilen bir evin fotoğrafını paylaşan Bakan Yardımcısı gelen ağır tepkiler üzerine bu paylaşımını sildi. 

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