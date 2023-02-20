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Sayın Bakanım dizisinin rant sahnesi deprem sonrası gündem oldu

Başrollerinde Kenan Işık, Haluk Bilginer ve Haldun Dormen gibi usta isimlerin bulunduğu Sayın Bakanım dizisi, bir bölümünde geçen 'rant' sahnesi ile yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 03:38
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Yıllar önce yayınlanan Sayın Bakanım dizisindeki rant sahnesi deprem sonrası yeniden gündeme geldi

Sayın Bakanım dizisinin rant sahnesi deprem sonrası gündem oldu
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2004-2005 yılları arasında atv'de yayımlanan ve İngiliz siyasi komedi dizisi Yes Minister'dan uyarlanan Sayın Bakanım her ne kadar ekran ömrü çok uzun olmasa da yaptığı siyasi göndermelerle üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen halen atıfta bulunulan bir yapım.

Ülkenin siyasi gerçeklerine komedi penceresinden yaklaşan dizinin bir bölümünde yer alan rant sahnesi yaşanan Kahramanmaraş depremi ardından yeniden gündeme geldi. 

Deprem uzmanları tarafından İstanbul depremine dair açıklamalar ardı ardına gelirken dizide gerçekleşen diyalog insan canının nasıl da hiçe sayıldığını gösteriyor.

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