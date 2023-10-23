Arı 87 yaşındaki yaşlı adamın sonu oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde 87 yaşındaki Ahmet İncekara, arı sokması sonucu hayatını kaybetti. İncekara, aile kabristanlığında toprağa verildi.

KAYNAK: İHA
Arı 87 yaşındaki yaşlı adamın sonu oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinin Köseli mahallesinde 87 yaşındaki Ahmet İncekara, kendi tarlasında çalışırken arı saldırısına uğradı.

Daha önce arı sokmasına karşı ciddi bir alerjisi olduğunu bilen İncekara, hızla eve gidip eşinden alerji ilacını aldı ve dinlenmeye çalıştı.

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EŞİ FARK ETTİ

Ancak eşinin endişelenip kontrol etmesi üzerine hiçbir tepki vermediği görüldü. Eve çağrılan 112 acil servisi ekiplerinin müdahalesinin ardından İncekara, Eynesil Devlet Hastanesi'ne nakledildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenazesi Eynesil merkezdeki Yeni Camii önünde kılınan cenaze namazının ardından Köseli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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