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MHP’den Arınç’a sert tepki: Elini eteğini ve çatal dilini politikadan çekmelidir

MHP’li Semih Yalçın, Cumhur İttifakı ve MHP’ye dair değerlendirmelerde bulunan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı sert sözlerle hedef aldı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 18:05
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Arınç'a MHP'den sert tepki

MHP’den Arınç’a sert tepki: Elini eteğini ve çatal dilini politikadan çekmelidir
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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasına bir tepki de eski AKP Milletvekili Bülent Arınç’tan geldi. Arınç, katıldığı bir TV yayınında iktidara göndermelerde bulundu.

Arınç’ın sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semin Yalçın’dan yanıt geldi. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

“1-Türk siyasi hayatında bazı binbir surat tipler vardır. İlk akla gelen isim ise Bülent Arınç’tır.Bülent Arınç her renkli her şeydir, herkesle fotoğraf çektirecek, her dalda oynayacak tıynettedir. Pişkinlik, şımarıklık, nobranlık, kibir ve yüzsüzlükte seviye atlamış bir âdemdir.

2- Genelkurmay Başkanlığının kozmik odasına FETÖ’yü sokmakla maruf, Arınç henüz FETÖ ile yaptığı işbirliğinin hesabını bile vermedi. Bu konuda derin bir yarası var ki FETÖ ile mücadelede tavizsiz duran, kendisini sık sık silkeleyen MHP’den gocunduğunu her vesileyle belli ediyor.

3-Arınç; öylesine muhteris ve egoist ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir yandan destek veriyor gibi görünürken, diğer yandan Cumhur İttifakı’nın tutarlı ortağı MHP’ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ’cü taktiği…

4-Biz Bülent Arınç’ı iyi tanırız. O; kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi tipine çarpıcı bir örnek. Üstelik politika sahnesinde millî görünüp gayrimillî unsurlara hizmet veren kripto Türklük düşmanlarının en azılılarından…

5- Bülent Arınç’ın fevkalade tehlikeli açıklamaları, Cumhur İttifakının ortağı Ak Partinin bugünkü politikalarına ters düşmektedir. Bu haliyle Arınç Cumhur İttifakını sabote etmektedir.

6(son)-Bülent Arınç’ın, kendi ayağına kurşun sıkan malum sözleri, birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan mahfilleri sevindirmiştir. Bülent Arınç içinde yer aldığı camianın selameti için elini eteğini ve çatal dilini politikadan çekmelidir.”

ARINÇ NE DEMİŞTİ

Eski AKP milletvekili ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret gerekçesiyle hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi hakkında, “Biz buna siyasi yasak getirelim, birileri getirsin derseniz, bu kişiyi büyütürsünüz. Hiç de emelinize ulaşamazsınız. 18 bin oy farkıyla kazanmış bir insanı 850 bin oy farkıyla kazanmış bir insan haline getirirsiniz. Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye dinlemiyorlar” dedi.

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İsmail
20.01.2023 18:58
Kozmik odayı açtıran adam, fakat nedense hiç bir soruşturma yapılamıyor. Arkasında ABD desteği olma ihtimali oldukça güçlü gözüküyor.  
 
DOĞRUSU
20.01.2023 18:36
İkisininde kıymeti harbiyesi kalmadı.. İnandırıcılık bitti..  
 
bgün
20.01.2023 18:15
Arınç'a hakaret etme Mhp yi mutlu edecekse,Mhp bir düşünmeli.Dost acı söyler.Acıya katlanmak gerek.  
 
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