Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu itirafı: Yapmayın diye yalvardım

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk’te konuk olduğu program dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin konuşan Arınç, "Biz buna siyasi yasak getirelim, birileri getirsin derseniz, bu kişiyi büyütürsünüz. Hiç de emelinize ulaşamazsınız. 18 bin oy farkıyla kazanmış bir insanı 850 bin oy farkıyla kazanmış bir insan haline getirirsiniz. Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye dinlemiyorlar" dedi.

Arınç’ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"BUNU YAPMAYIN DİYE YALVARDIM"

"Damdan düşen halini damdan düşen bilir diyorlarsa Ekrem İmamoğlu ile başka olaylar arasında paralel kurmak çok mümkün.

Ben 5 yıl ağır hapse mahkum oldum. 2 sene sonra beraat ettim. Ardından milletvekili, Meclis Başkanı, Başbakan yardımcısı oldum.

Sayın Cumhurbaşkanı da hapis yattı, Başbakan oldu, şimdi Cumhurbaşkanı. Bütün bunları yapan bir insanın 'biz buna siyasi yasak getirelim, birileri getirsin' derseniz, benim 3 sene evvel konferanslara bakınız, bu kişiyi büyütürsünüz.

Hiç de emeline ulaşamazsınız. Kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütürsünüz. Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye dinlemiyorlar ama.

Her şey aşikar, bu hakim şöyle demiş, o hakim araya girmiş vs. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Bugün her şey ortada. Sosyal medya bir taraftan, bir taraftan çıkan fotoğraflar. Sonuç itibariyle söylüyorum."