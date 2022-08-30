﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü

Arjantin'de, bir geminin keşfedilen kerestelerinden alınan ağaç halkası verileri, geminin Rhode Island dışında bir balina avcısı olduğunu ve en son 160 yıl önce yüzerken görüldüğünü ortaya çıkardı.

Dendrochronologia dergisindeki araştırmaya göre, Buenos Aires'in yaklaşık 700 mil güneyinde keşfedilen gemi batığı Dolphin adlı geminin kalıntılarına benzetildi.

Çalışmanın baş yazarı ve IANIGLA-CONICET'te dendrokronolog olan Ignacio Mundo konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Yüzde yüz kesin olarak söyleyemem, ancak ağaç halkalarının analizi, bunun o gemi olma olasılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Enkazdan birkaç ağaç örneği alındı ve Kuzey Amerika Kuraklık Atlası ile çapraz referans yapıldı. Atlas, 2.000 yıldan daha eski olan yaklaşık 30.000 ağaçtan ağaç halkası örnekleri içermektedir.

Enkazın omurgasının beyaz meşeden, gövdesinin ve ahşap çivilerinin sırasıyla sarıçam ve kara akasyadan yapıldığını doğrulandı. Örnekler alınan üç ağaç türü Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda yetişiyor olarak aktarıldı.