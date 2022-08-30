30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • 160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü

160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü

Arjantin'deki batık gemi kalıntısı ortaya çıktı. Kalıntılar incelendiğinde batan geminin 1859 yılında batmış olan gemi olabileceği ihtimali üzerinden duruluyor.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:21
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:58
Takip Et

Arjantin'den 160 yıl önce kaybolmuştu: Batık geminin sırrı çözüldü

160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
+
Aa
-

Arjantin'de, bir geminin keşfedilen kerestelerinden alınan ağaç halkası verileri, geminin Rhode Island dışında bir balina avcısı olduğunu ve en son 160 yıl önce yüzerken görüldüğünü ortaya çıkardı.

Dendrochronologia dergisindeki araştırmaya göre, Buenos Aires'in yaklaşık 700 mil güneyinde keşfedilen gemi batığı Dolphin adlı geminin kalıntılarına benzetildi.

Çalışmanın baş yazarı ve IANIGLA-CONICET'te dendrokronolog olan Ignacio Mundo konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Yüzde yüz kesin olarak söyleyemem, ancak ağaç halkalarının analizi, bunun o gemi olma olasılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Enkazdan birkaç ağaç örneği alındı ve Kuzey Amerika Kuraklık Atlası ile çapraz referans yapıldı. Atlas, 2.000 yıldan daha eski olan yaklaşık 30.000 ağaçtan ağaç halkası örnekleri içermektedir.

Enkazın omurgasının beyaz meşeden, gövdesinin ve ahşap çivilerinin sırasıyla sarıçam ve kara akasyadan yapıldığını doğrulandı. Örnekler alınan üç ağaç türü Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda yetişiyor olarak aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
2
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
3
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
5
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
6
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
7
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.