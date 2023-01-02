Yok artık Messi. Arjantin'in Katar'daki son skandalını AIPS Başkanı açıkladı

Merlo, Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanan finalde Fransa'yı 3-3'lük beraberlikle 4-2 yenen Lionel Messi ve Arjantinli takım arkadaşlarının medyanın önünde küfür içeren bir şarkı söylediklerini belirterek, "oyuncular yüksek sesle 'Milli takımı destekleyin, onları ölümüne destekleyin çünkü Arjantin'i seviyorum, çünkü bu kalbimde taşıdığım bir duygu. Ve o kahrolası gazetecilerin ne dediği umurumda değil!' şeklinde konuştu.

AIPS Başkanı Merlo, "Bizim mesleğimize hakaret ettiler. Neşeyle dolu olduklarını biliyorum ama neşe içindeyken bile diğer insanları aşağılamamaya dikkat etmeleri gerekiyor çünkü gelecekte daha iyi bir spor için onlarla birlikte çalışmak için oradayız.

Özür dilemelerini umuyorum çünkü şampiyonların ve gazetecilerin sporun ilkelerini, spor özgürlüğünü, tartışma özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü savunmak için birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum, çünkü asıl mesele bu" dedi.

Messi ve arkadaşları Katar'daki maçlardan sonra rakiplerine yaptıkları hareketler nedeniyle de tepki çekmişlerdi.