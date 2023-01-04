Messi Paris'te. Katar'dan sonra ilk kez görüldü

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, tatilin ardından Paris'e dönerek takıma katıldı.
2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup ederek kupayı kazanan Arjantin'de Lionel Messi'nin izni bitti.
Arjantinli yıldız futbolcu, Dünya Kupası izninin ardından Paris'e dönerek takıma katıldı.
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