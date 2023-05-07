Arjantinli sanatçılardan Uzun İnce Bir Yoldayım

Arjantinli sanatçılar, yerel enstrümanlarıyla Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini Türkçe seslendirdi.

Arjantinli sanatçılardan Uzun İnce Bir Yoldayım

AA

Büyük halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Arjantinli sanatçılar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı ünlü eserini Türkçe seslendirdi.

Başkent Buenos Aires'te, Tango Jazz Ouartet, Eduardu Tami, Lola Barrios Exposito, Carla Algeri, Silvia İtaliano ve gitarist Serkan Yılmaz'ın yanı sıra sanatçı ve müzik gruplarının yer aldığı projede, Arjantin'in farklı kentlerinden birçok sanatçı büyük ozan için bir araya geldi.

Aşık Veysel'in evrenselliğine vurgu yapan Lola Barrios Exposito, "Aşık Veysel, bence dünyanın en büyük ozanlarından biridir, paradoksal bir şekilde körlüğüne rağmen görmesini, resmetmesini ve anlatmasını bilen bir sanatçıdır. Aşık Veysel bizi davet ediyor, hayatı, güzelliği ve aşkı sormaya davet ediyor." ifadesini kullandı.

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Exposito, ozanın "Uzun İnce Bir Yoldayım" isimli eserinin kendisini derin şekilde etkilediğini ve hayatın, sanatın, her şeyin içinde güzelliği bulduklarını belirtti.

Projeye katkıda bulunan diğer sanatçı Silvia İtaliano ise Aşık Veysel'i ilk dinlediğinde kendisinde bıraktığı derin izlere değinerek, "Çokça bilinen eseri Kara Toprak'ta bize rızık veren, bizi besleyen, bizi barındıran, bizi son yolculuğumuzda kucaklayan ve bağrına basan topraktan bahsediyor. Onun türkülerini söylediğimde, bir yerlerden beni dinlediğini hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin gerçekleşmesinde katkıda bulunan Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve Kültür Bakanlığı Müzik Bölümü Direktörü Mabel Cury de tüm kültürel etkinlikler ve sanatçılarını unutmadıkları için, Türkiye'yi ve Aşık Veysel'in türküsünü yorumlayan Arjantinli sanatçıları tebrik etti.

Cury, "Aşık Veysel'i, Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Victor Heredia, Juan Falu, Rolando Valladares, Ramon Navarro gibi pek çok diğer Arjantinli büyük ustalarla karşılaştırabilirim. Bu, bir kez daha kanıtlıyor ki bir sanatçının en gerçek, en değerli evi halkının hafızasıdır. Yunus Emre Enstitüsü ile böyle bir projenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Aşık Veysel, ülkesinde silinmez izler bırakmış büyük bir Türk sanatçısıdır." dedi.

Projeye ilişkin konuşan YEE Buenos Aires Koordinatörü Aydın Bayat ise bu tür projelerin kültürlerarası etkileşime imkan tanıdığını, Türkiye ve Arjantin halklarının birbirlerini tanımasına ve birbirleriyle yakınlaşmasına katkı sunduğunu söyledi.

Bayat, binlerce kilometre uzaktan, kendilerine Aşık Veysel'i Türkçe seslendiren sanatçılara teşekkür ederek, bu proje vesilesiyle gelecekte Arjantin'de, Aşık Veysel'in eserlerinin seslendirileceği bir konser gerçekleştirmeyi planladıklarını vurguladı.

Aşık Veysel'in vefatının 50. yılının, UNESCO'nun anma ve kutlama yıl dönümleri programına alınmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında, 2023 yılının "Aşık Veysel Yılı" olarak kutlanmasına karar verilmişti.

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