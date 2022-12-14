Messi çok ince mesaj gönderdi

Messi, "Finaldeyiz. Çok şey hissediyorum. Tüm bunlar çok heyecan verici. Dünya Kupası boyunca tüm insanları ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimiz de buydu. Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyoruz” dedi.

Messi, kupa öncesi favori gösterilmediklerini de hatırlatarak, “Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Bizi favori görmeyenler düşünsün. Biz tadını çıkaralım” ifadelerini kullandı.