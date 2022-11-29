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Arka Sokaklar dizisi kanal mı değiştiriyor? Arka Sokaklar dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Arka Sokaklar dizisi 17. sezonuyla Kanal D ekranlarında sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Fenomen dizi Arka Sokaklar hakkında kanal değişikliğine dair bazı söylentiler gündeme geldi. Arka Sokakların başka kanal geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi kanal mı değiştiriyor? Arka Sokaklar dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 12:33
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Arka Sokaklar dizisi kanal mı değiştiriyor? Arka Sokaklar dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Arka Sokaklar dizisi kanal mı değiştiriyor? Arka Sokaklar dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
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Fenomen dizi Arka Sokaklar 638. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kanal değişikliği gündeme gelen Arka Sokakların gidişatı merak ediliyor. Dizi taraftarı Arka Sokakların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi kanal mı değiştiriyor? Arka Sokaklar dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Arka Sokaklar 17. sezonuyla Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Fenomen dizinin kanal değişikliği gündemde.

Arka Sokaklar dizisinin ödeme sorunu nedeniyle artık başka bir kanalda yayınlanacağı konuşuluyor. Kanal D ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Arka Sokaklar’ın yapımcısı ile Demirören Medya’nın bir süredir ödeme konusunda sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Artan maliyetler ve Kanal D’den verilen uzun vadeli çekler yapımcı Erler Filmi zor durumda bıraktığı söyleniyor. Arka Sokaklar dizisinde nakit akışı sebebiyle teknik ekibe ve bazı oyunculara ödemelerin sürekli aksaması zaman zaman sorunlara neden olduğu konuşuluyor.

MedyaRadar’ın haberine göre, sevilen dizi Arka Sokaklar artık başka kanalda izleyiciyle buluşacak.

Arka Sokaklar’ın ekran macerasına ATV’de devam edeceği iddia edildi.

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