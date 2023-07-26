Arka Sokaklar geri mi dönüyor? Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleri ne zaman?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 17. sezonunda ekrana ara veren Arka Sokaklar’ın Kanal D kanalında yayınlanması söz konusu. Peki, Arka Sokaklar geri mi dönüyor? Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleri ne zaman?

Arka Sokaklar geri mi dönüyor? Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleri ne zaman?

Arka Sokakların Rıza Baba’sı Zafer Ergin Arka Sokaklar’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Usta sanatçı Arka Sokaklar’ın devam edeceğini müjdeledi. Peki, Arka Sokaklar geri mi dönüyor? Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleri ne zaman?

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin, yeni bölümleri merakla beklenen fenomen yapım hakkında açıklamalarda bulundu.

17 sezon boyunca birçok rekora imza attıktan sonra ekranlara ara veren 'Arka Sokaklar', yakın zamanda yine Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncularından Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Kanal D'de 17 yıl boyunca Türk dizi tarihine damga vuran efsane yapımın çekimlerinin tekrar başlayacağını duyuran usta sanatçı, başarının sırrının işi sevmek ve ciddiye almakla olduğunu söyledi.

Zafer Ergin, eski kadrodan oyuncular ile yeni eklenecek isimlerle iddialı bir kadronun oluşturulduğunu ve sette iyi çalışma şartlarının sağlandığını söyledi.

Zafer Ergin, ‘’Çekimlere önümüzdeki hafta başlayacağız. Eski kadrodan isimler ve yeni oyuncular olacak. Ara verdikten sonra başka dizilerden teklif geliyordu o boşlukta, hatta birkaç sempatik senaryo vardı. O ara Kanal D, dizinin çekim hakkını Türker İnanoğlu'ndan aldığını iletti. Kanal D ile anlaştık. Şartlar bizim istediğimiz gibi oldu. Daha rahat çalışma şartları tanındı.’’

‘’Çaba sarf ediyoruz, işi ciddiye alıyoruz, seviyoruz. Seyirci tuttu yıllardır, güzel bir senaryo, güzel bir konu. Herkes var işin içinde.’’ ifadelerini kullandı.

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