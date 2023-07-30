Yalı Çapkını'ndan Arka Sokaklar'a bomba transfer

Önümüzdeki hafta yeniden sete çıkacak olan 'Arka Sokakla' dizisinin 18. sezonunun kadrosuna yeni isimler katıldı. Ünlü dizi Yalı Çapkını' ndan ayrılan oyuncu soluğu Arka Sokaklar'ın ekibinde aldı. Oyuncu, 'Emniyet Amiri Ünal'ı canlandıracak.

Yalı Çapkını'ndan Arka Sokaklar'a bomba transfer

Editör: Özlem KIRAL

İlk bölümüyle 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar, 17 sezon izleyicisiyle buluştu. Bir süredir ekranlarda yer almayan dizinin yeni sezonunun çekileceği açıklandı.

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Türker İnanoğlu'nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D'ye devrettiği Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri merakla beklenirken oyuncu kadrosunda da değişiklikler yaşanıyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 'Emniyet Amiri Ünal'ı canlandırmak üzere Yalı Çapkını'ndan oyuncu geliyor.

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Arka Sokaklar dizisi DMedia yapımcılığında önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Bay Sinema lakaplı efsane yapımcı Türker İnanoğlu‘nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D’ye devrettiği dizi için oyuncularla 42 bölümlük anlaşmalar imzalanıyor.

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Başarılı aktör Cansu Fırıncı Kanal D’de 17 sezon boyunca ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna 'Emniyet Amiri Ünal' rolüyle çıkacak.

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Cansu Fırıncı geçen sezon başında “alı Çapkını dizisinde 'İbrahim' rolüyle seyirci karşısına çıkmış ancak hikaye planlandığı gibi gitmeyince projeden kendi isteğiyle ayrılmıştı.

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