Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 18 sezon ne zaman başlıyor?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 18’inci yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar 18 sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 18 sezon ne zaman başlıyor?

yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği Arka Sokaklar’ın yeni sezon duyurusu sevenlerini heyecanlandırdı. Arka Sokaklar 18. sezonun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar 18 sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı “Arka Sokaklar”, çok yakında yeni bölümleriyle yine kendi gününde ekranda olacak.

17 sezon boyunca birçok rekora imza attıktan sonra ekranlara ara veren 'Arka Sokaklar', yakın zamanda yine Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin, yeni bölümleri merakla beklenen fenomen yapım hakkında açıklamalarda bulundu. Zafer Ergin, eski kadrodan oyuncular ile yeni eklenecek isimlerle iddialı bir kadronun oluşturulduğunu ve sette iyi çalışma şartlarının sağlandığını söyledi.

Zafer Ergin, ‘’Çekimlere önümüzdeki hafta başlayacağız. Eski kadrodan isimler ve yeni oyuncular olacak. Ara verdikten sonra başka dizilerden teklif geliyordu o boşlukta, hatta birkaç sempatik senaryo vardı. O ara Kanal D, dizinin çekim hakkını Türker İnanoğlu'ndan aldığını iletti. Kanal D ile anlaştık. Şartlar bizim istediğimiz gibi oldu. Daha rahat çalışma şartları tanındı.’’

‘’Çaba sarf ediyoruz, işi ciddiye alıyoruz, seviyoruz. Seyirci tuttu yıllardır, güzel bir senaryo, güzel bir konu. Herkes var işin içinde.’’ ifadelerini kullandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D ekranlarında kendi gününde yayınlanacak olan Arka Sokaklar’ın 18. yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Arka Sokaklar’ın henüz yayın tarihine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

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