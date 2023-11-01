Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket

Türkiye’nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar bu kez organ bağışının önemine dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket

“Arka Sokaklar” her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

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Senaryosunun yanı sıra toplumu ilgilendiren konularda da farkındalık yaratmaya çalışan dizi bu hafta organ bağışının önemine değinecek.

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Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren ve "Organ bağışı hayat kurtarır." diyen usta oyuncu Zafer Ergin, dizinin yayınlanacak yeni bölümünde bu konuyu işlediklerini, bu şekilde vatandaşların bilinçlenmesi için mesaj vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

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Dizi ve filmlerde organ bağışının işlenmesinin, bir kişinin bağışlanan organla tekrar yaşama döndüğünün gösterilmesinin önemli olduğuna da değinen Ergin, bu konuda katkı sağlayan senarist, yapımcı ve oyunculara da teşekkürlerini iletti.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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