Arka Sokaklar'ın Başak'ı Perihan Ünlücan çileden çıktı. “Kendi memleketimizde ev tutamıyoruz”

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’da Başak karakterine hayat veren Perihan Ünlücan, üç senede üç ev değiştirdi. İki yıl önce Arnavutköy’den Zekeriyaköy’e taşınan oyuncunun, son adresi ise Levent oldu.

EV ARAYIŞI KABUSA DÖNDÜ

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Köy hayatından sıkılan ve annesini kaybettikten sonra şehir merkezinde olmak isteyen Ünlücan’ın ev arayışı ise kabusa döndü. Her set çıkışı yer bakmaya giden oyuncunun, ev sahibi problemleriyle karşılaştığı öğrenildi.

AYLARCA BAKMAYA DEVAM ETTİ

Evlerini yabancılara vermek isteyen mal sahipleri yüzünden aylarca setten kalan zamanlarda ev bakan Ünlücan, aradığı daireyi bulamadı. İnternet sitelerinden de araştırmaya devam eden oyuncu, istediği tarzda bir dairenin ilan takibine düşmesiyle hemen tuttu.

"KENDİ MEMLEKETİMİZDE EV TUTAMIYORUZ"

Yakın çevresine sitem eden Ünlücan, “İnanılmaz bir emlak krizi var. Herkes evlerini yabancılara vermek istiyor. Kendi memleketimizde ev tutamıyoruz” ifadelerini kullandı.

