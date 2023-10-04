Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar’a dönmesi bekleniyordu

Arka Sokaklar’da canlandırdığı Mesut Komiser rolüyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh’un yeni dizi projesi belli oldu.

Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar’a dönmesi bekleniyordu

Şevket Çoruh’un bu sezon 16 yıl boyunca kamera karşısına geçtiği “Arka Sokaklar” dizisine dönüp dönmeyeceği ya da hangi diziyi seçeceği merak konusuydu.

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D Media, MedYapım ve Most Yapım başta olmak üzere ülkemizin önde gelen şirketlerinden teklif alan Çoruh, sonunda kararını verdi ve Fatih Aksoy’un patronu olduğu MedYapım’la anlaştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Şevket Çoruh FOX için çekilecek olan ilk adı “Küçük Anne” olan “Korkma Ben Yanındayım” dizisiyle el sıkıştı. Başarılı aktör Fikret Reyhan’ın yöneteceği, Erkan Birgören’in yazdığı dizide “Nihat” rolüne hayat verecek ve İnci’nin (Gökçe Güneş Doğruöz) babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

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