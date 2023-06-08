Arkadaş cinayetinde ceza belli oldu! Öldürüp ormanda arama çalışmalarına katılmıştı

Zonguldak'ta arkadaşı Enes Merdivan'ı (19) av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ormana saklayan ve arama çalışmalarına katılan İslam Sami Çakmak (20), 'iyi hal' indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaş cinayetinde ceza belli oldu! Öldürüp ormanda arama çalışmalarına katılmıştı

Erenler köyünde 27 Ağustos 2021'de kaybolan Enes Merdivan için arama çalışması başlatıldı. Merdivan'ın arkadaşı İslam Sami Çakmak da aramalara katıldı. Çalışmalar sürdüğü sırada, jandarmaya giden Nazar K., sevgilisi Çakmak'ın, Merdivan'ı öldürdüğünü söyleyip, cesedin yerini söyledi. Ceset, Oğuzhan köyündeki ormanda bulundu. Soruşturmada Çakmak, 'tasarlayarak öldürme', sevgilisi Nazar K. de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması ile tutuklandı. Nazar K., daha sonra serbest kaldı.

SAVCI, 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN CEZA İSTEDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına İslam Sami Çakmak, Enes Merdivan'ın (Fotoğrafta) babası ile taraf avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ceza alması gerektiğine kanaat getirdi. Merdivan ailesinin avukatı ise "Enes'in sosyal medyadan mesaj atarak, silah deneme bahanesi ile uzağa götürülmesi, cinayetin tasarlanarak olduğunu göstermektedir. Sanıkların bu şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

'ENES, YAKIN ARKADAŞIMDI'

Mütalaanın ardından son sözü sorulan Çakmak, "Enes, yakın arkadaşımdı. Olay kaza ile gerçekleşti. Tüfeği denemeye gitmiştik. Benden olay yerinde o dönemki sevgilim Nazar K.'den ayrılmamı istedi. Ona karşı duyguları olduğunu söyledi. Bana bıçakla saldırdı. Kendimi savunmak isterken tüfek kazayla patladı. Nazar K. de savunmasında Enes'in bana bıçakla saldırdığını belirtmiştir" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Çakmak'a 'kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezası verdi. İndirim gerekçesi olarak sanığın, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları gösterildi.

Nazar K. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan iyi hal indirimi ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çakmak'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Nazar K. İle ilgili hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

arkadasini-oldurup-ormanda-arama-calismalarina-katilan-saniga-iyi-hal-indirimi-ile-25-yil-hapis-yenicag1.jpg

arkadasini-oldurup-ormanda-arama-calismalarina-katilan-saniga-iyi-hal-indirimi-ile-25-yil-hapis-yenicag2.jpg

arkadasini-oldurup-ormanda-arama-calismalarina-katilan-saniga-iyi-hal-indirimi-ile-25-yil-hapis-yenicag3.jpg

arkadasini-oldurup-ormanda-arama-calismalarina-katilan-saniga-iyi-hal-indirimi-ile-25-yil-hapis-yenicag4.jpg

arkadasini-oldurup-ormanda-arama-calismalarina-katilan-saniga-iyi-hal-indirimi-ile-25-yil-hapis-yenicag5.jpg

arkadasini-oldurup-ormanda-arama-calismalarina-katilan-saniga-iyi-hal-indirimi-ile-25-yil-hapis-yenicag6.jpg

arkadasini-oldurup-ormanda-arama-calismalarina-katilan-saniga-iyi-hal-indirimi-ile-25-yil-hapis-yenicag6-001.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Rize’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Güncel
Rize’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Ülkü Ocakları Başkanı, belediye başkanını makamında darp etti Siyaset
Ülkü Ocakları Başkanı, belediye başkanını makamında darp etti
İsmail Yüksek'e kötü haber. Yaptığı açıklamalar pahalıya mal oldu Spor
İsmail Yüksek'e kötü haber. Yaptığı açıklamalar pahalıya mal oldu
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan güldüren cevap Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan güldüren cevap
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması Güncel
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması Magazin
Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması
Trabzonspor'dan Hırvat yıldızlara yakın takip Spor
Trabzonspor'dan Hırvat yıldızlara yakın takip