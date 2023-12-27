Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tedavi için gittiği hastanede yakalandı

Kaynak: DHA
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tedavi için gittiği hastanede yakalandı
Çorum’da 29 yaşındaki Muhammet K., evinde tartıştığı arkadaşı 37 yaşındaki Adem Özbudak’ı bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sırasında yaralanan Muhammet K. tedavi için gittiği hastanede yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Muhammet K., evine misafir olarak gelen arkadaşı Adem Özbudak ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Muhammet K., eline geçirdiği bıçakla Özbudak’ı göğsünden, karnından ve bacağından yaraladı. Ardından da olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Adem Özbudak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

Muhammet K. ise olay sırasında kendisinin de yaralandığını fark ederek tedavi olmak için hastaneye gitti. Burada polis tarafından gözaltına alınan Muhammet K., cinayeti itiraf etti. Adem Özbudak’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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