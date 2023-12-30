Arkadaşını bıçaklayarak öldüren imamın alkollü çıktı. Çekti kafayı taktı bıçağı

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren imamın alkollü çıktı. Çekti kafayı taktı bıçağı
Çorum'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren alkollü kişinin imam olduğu ortaya çıktı. İmam Savcılıktaki savunmasında pişman olmadığını söyledi.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre; Çorum’da imamlık görevi yapan Muhammet K. ile arkadaşı Adem Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine imam Muhammet K, evinden aldığı bıçak ile Adem Ö'yü üç yerinden ağır yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken imam Muhammet K. gözaltına alındı.

Çorum'un merkez köylerinin birinde imamlık yaptığı öğrenilen Muhammet K'nin olay sonrası yapılan alkol muayenesi pozitif çıktı.

Muhammet K, cinayet sonrası Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde ise olaydan pişman olmadığını ifade etti.

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