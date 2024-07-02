Arkadaşını horlama sesiyle beste yaptı. Gülmekten kırdı geçirdi

Bir grup genç, arkadaşlarının horlama sesiyle yaptıkları beste sayesinde sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem olmayı başardı. Eğlenceli anların yaşandığı bu olay, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Olay, gençlerin bir araya gelip vakit geçirdikleri bir gecede yaşandı. Grubun bir üyesi uyurken yüksek sesle horlamaya başlayınca, diğer gençler bu durumu fırsata çevirdi. Bir genç eline saz alarak horlama sesine uyumlu bir melodi çalmaya başladı. Arkadaşı ise onu yönlendirerek horlama sesiyle müziği birleştirdi.