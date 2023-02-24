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Kan donduran olay! 7 çocuk babası arkadaşını öldürüp telefonunu eşine hediye etti 

Antalya’nın Serik ilçesinde 25 gündür kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'in, iş arkadaşı Bekir Demiray (34) tarafından başına sopa ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Demiray’ın, Güvenilir’in telefonu alıp, eşine hediye ettiği belirlendi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:03
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Arkadaşını öldürüp telefonunu eşine hediye etti 

Kan donduran olay! 7 çocuk babası arkadaşını öldürüp telefonunu eşine hediye etti 
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Orta Mahalle'de oturan Şükrü Güvenilir, 31 Ocak'ta kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi, polise başvurdu. Polis, Güvenilir'in 03 VL 392 plakalı otomobilinin en son Cumalı Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti. Bu süreçte aramalarını sürdüren polis, dün Şükrü Güvenilir'in aracını Karadayı Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Polis ayrıca Şükrü Güvenilir'in cep telefonu sinyalini takibe aldı. Sinyal, hafriyat işinde birlikte çalıştığı arkadaşı Bekir Demiray'ın evinin olduğu bölgede tespit edildi. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan Demiray'ın evinde, Güvenilir'in cep telefonu da bulundu.

TELEFONUNU EŞİNE HEDİYE ETMİŞ

Bekir Demiray'ın sorgusunda; Şükrü Güvenilir ile içki içtiklerini, ardından kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle başına sopa ile vurarak öldürdüğünü, cesedini Isparta sınırında bir yere gömdüğünü, Güvenilir'e ait cep telefonunu da eşine hediye ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin tarifinin ardından polis, gece saatlerinde Isparta'nın Sütçüler ilçesi yakınlarındaki boş bir arazide çalışma yaptı. Bölgede toprağa gömülü bir erkek cesedi bulundu. Şükrü Güvenilir'e ait olduğu değerlendirilen ceset, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna konuldu.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir Demiray, bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada Bekir Demiray, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz, pişman mısınız' sorusuna cevap vermedi. Bekir Demiray'ın eşinin de gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi. (AA)

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