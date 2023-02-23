İsias Oteli cinayeti. Kolonları kesilen otele çocuklar ölüme gönderildi. Otelde ölen Kıbrıslı Hayal’in annesi isyan etti

Adıyaman’daki depremde yıkılan Isias Otel'e uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetti.

Gencecik sporcular depreme değil resmen cinayete kurban gittiler. Turnuvayı düzenleyen ve çocukları bu otele gönderen yetkililerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ise bu çocukların ölümünde parmak izleri var. Çünkü iki eski apartman dış cephe kaplamasıyla birleştirildi, iki kaçak kat çıkıldı. Lobi için kolonlar kolonları kesildi. Kolonlar ve plakaların içine beton yemesin diye briketler kondu. Ve otel aslında yapı denetiminden geçmediği için mühürlendi. Ama ne olduysa nasıl olduysa o mühür kalktı ve bu geleceği parlak çocuklar enkazın altında kaldı…

AKP VE TÜGVA ÜYESİNİN OTELİYDİ, DOSYAYA GİZLİK KARARI VERİLDİ

Otelin ortaklarından Mehmet Fatih Bozkurt, 2014-2019 arasında Adıyaman Belediyesi’nin AKP’li üyesiydi. Oteli işleten kardeşi Ahmet Bozkurt ise Adıyaman TÜGVA’nın Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi.

Bozkurt'a ait olan Grand Isias Otel'in dosyasına gizlilik karar getirildi. Savcı, soruşturma başlatıldığını, bilirkişilerin gerekli tüm inceleme ve tespitleri yaptığını, altışar adet beton ve donatı numunesi alındığını belirtti. Raporda dosyaya gizlilik kararı getirildiği kaydedildi.

SAHİPLERİ TUTUKLANDI AMA DOSYAYI KAPATMAYA ÇALIŞACAKLAR

İsias Otel’in enkazına ilişkin inceleme rapor tamamlandı. Raporda, “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Otel sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

Ancak gizlilik kararının verilmesinin ardından dosyanın kapatılacağı iddiaları doğdu.

ÇÜRÜMÜŞ AMA SÜSLENMİŞ BİNAYA ÇOCUKLARI ÖLÜME GÖNDERDİLER

Henüz 12-14 yaşındaki 25 voleybolcu çocuklar, iki eski binanın birleştirip kaçak kat çıkıldığı, dere çakılları ve kumun kullanıldığı çürümüş ama süslenmiş bu otele resmen ölüme gönderildiler.

Enkazın altında kalan ve vefat eden çocuklardan biri de voleybol kafilesinden Hayal Gençoğlu idi. Gencecik kızın kendisi ve hayalleri enkaz altında kaldı.

Genç voleybolcunun annesi Sibel Kumsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ise yürek burkuyor.

Genç sporcunun annesi, “Enkazdan melek olarak çıkan kızımızın çantasının içerisine düşen sözde duvar parçası, bu nasıl betonarme ?? #isiaskatilleritutuklansın” diye isyan etti.

TAZİYEYE GELEN YETKİLİLERİ REDDETTİ

Taziyeye gelmek isteyenleri reddeden anne, “Hüküm edenler taziyeye gelmek istiyormuş.. orada kalsın.. sizler önce sizi temsil etmek için orda olan, bu adanın evlatlarına sahip çıkın,sesinizi çıkarın hesap sorun, biz korkmuyoruz sizlerde korkmayın.” dedi.

İşte o yürek burkan paylaşımlar:

Evladının üstüne toprak atıldığını gören bir annenin yüreğini gördün mü?Bir başına kalmış bir babanın eve dönüşünün anlamsızlığını?Evladının cansız bedenini gören bir annenin,hayatta oluşunun ızdırabı? Hangi çocuk için ağlayacağına şaşırdığın oldum

Evim zindan , içim zindan... Karnımda bir bebek anne yemek ye diye tekmeliyor, karşımda oğlum üzülmeyeyim diye tek kelime etmiyor. Benimse yüreğim ufalanmış..Dilerim Yaradan'dan nasıl ki yüreğimi evlat acısıyla kavurdunuz, siz de zindanlarda çürürsünuüz.

Hüküm edenler taziyeye gelmek istiyormuş.. orada kalsın.. sizler önce sizi temsil etmek için orda olan, bu adanın evlatlarına sahip çıkın,sesinizi çıkarın hesap sorun, biz korkmuyoruz sizlerde korkmayın..

Gel bir sarayım, ne olursun gel

Çağırıyorum, adını haykırıyorum gelmiyorsun. Dayanamıyorum Hayal' im sensizliğe, ne olur gel annem

Tam 13 gündür yoksun annem. İyi misin oralarda?

Evlatlarımızı aldılar, hayatımızı anlamsız kıldılar.

6 Ocak 2009 parmağımı ilk sıkışın. İlk göz ağrım, meleğim... 6 Şubat 2023 enkaz altında cansız bedenin. Sensizliğe yüreğim nasıl dayansın Hayal'im.