Arkadaşının ayakkabısını almak için denize giren Güney Koreli boğuldu

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunun üyelerinden 28 yaşındaki Song Myongjae Çubuklu'da akşam saatlerinde arkadaşının düşen ayakkabısını almak için denize girdi. Güney Koreli genç, bir süre sonra suda kayboldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçların yaptığı aramada karaya çıkarılan Song Myongjae, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan uğraşlara karşın kurtarılamadı.

Büyükçekmece Belediyesi, Güney Koreli Song Myongjae'nin ölümünün ardından festivalin 30 Temmuz Salı günü yapılacak tüm etkinlikleri iptal etti.