2 bin 500 polis alımı mülakat tarihleri ne zaman?

29 Temmuz'da sona eren Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvurularının değerlendirilme sürecinde sona gelindi. Binlerce gencin heyecanla beklediği sonuçlar, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

SINAV TARİHİ VE ÜCRETİ:

Sınav Tarihi: Henüz kesin bir sınav tarihi belirlenmemiş olsa da, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden duyuru yapılacak. Adaylar, buradan sınav giriş belgelerini ve güncel bilgileri takip edebilecekler. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra, sınav ücretini yatırma işlemi başlayacak. Gerekli hesap bilgileri ve detaylar, yine Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde duyurulacak.

Başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden açıklanacak. Başarılı olan adaylar, mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavlarına katılmaya hak kazanacak. Sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylar, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi ve haber kanalları aracılığıyla duyurulacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR: