ÖSYM sınavına girenler dikkat! Sonuçları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM sınavına girenler dikkat! Sonuçları açıklandı

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşları için yapılan KPSS 2024/1 tercih sürecinin sonuçlarını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih işlemlerinin sonuçlarını duyurdu. Adaylar, merakla bekledikleri bu sonuçlara, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecekler. KPSS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, gözler ÖSYM tarafından açıklanacak olan sonuçlara çevrildi. İlgili sonuçlar, adayların sınav başarısını ve tercihlerini yansıtarak, kamu kurumlarına yerleştirme sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2024/1 kapsamında, 11-18 Temmuz tarihlerinde adayların tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirme süreci sonuçlandı. Adaylar, belirtilen tarih aralığında tercihlerini yaparak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki açık kadro ve pozisyonlara başvuruda bulundular.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların yerleştirme sonuçlarını 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla erişime açacağını duyurdu. Adaylar, kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden sonuçlarına ulaşabilecekler.

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