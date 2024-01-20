Arkadaşının hareket ettirdiği TIR'ın devirdiği yön levhasıyla yaralanan sürücü öldü

Kaynak: DHA
Arkadaşının hareket ettirdiği TIR'ın devirdiği yön levhasıyla yaralanan sürücü öldü
Konya'da, TIR’ın çarptığı yön levhasının devrilip başına isabet ettiği aracın şoförü Doğan Acar (61) hayatını kaybetti.

Konya-Afyonkarahisar kara yolu şehir merkezi çıkışında meydana gelen olayda, Doğan Acar'ın kullandığı 42 FC 440 plakalı TIR'ı emniyet şeridine park edip, mola vermek için aracından aşağı indi. Ardından aracının önünde beklemeye başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada araçtaki arkadaşı Mustafa D. (51) de direksiyona geçip, TIR'ı kaldırıma park etmek isteyince yön levhasına çarptı. TIR'ın çarpmasının etkisiyle Devrilen yön levhası başına isabet eden Doğan Acar, yere düştü. Yolun karşı şeridindeki kontrol noktasında şüpheli araçları kontrol eden polis ekipleri, durumu fark edip 112 ekiplerini çağırdı. Yaralı Doğan Acar, ambulansla, yakındaki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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