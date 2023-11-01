Arkadaşları cezaevinde lazım olur diye para verince Tolga Şardan gözyaşlarına boğuldu

Tutuklanan Tolga Şardan cezaevine götürülürken "Biz gazeteciyiz, sonuç itibarıyla gazetecilik yapıyoruz" dedi.

KAYNAK: ANKA
Arkadaşları cezaevinde lazım olur diye para verince Tolga Şardan gözyaşlarına boğuldu

T24 yazarı ve gazeteci Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu 'yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan’ın “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

Arkadaşları cezaevinde lazım olur diye para uzatınca, çok duygulanan Tolga Şardan gözyaşlarına boğuldu.

Ev Araması ve SEGBİS İfadesi

Şardan, dün yayınlanan yazısında, MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na yargıdaki şüpheli kararlar hakkında rapor sunduğunu iddia etmişti. Başsavcılık talimatıyla gözaltına alınan Şardan’ın evinde arama yapıldı. Şardan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla adliyeye götürülerek ifadesi alındı.

Nöbetçi Hakimlik Kararı

Şardan, akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şardan’ın avukatları, karara itiraz edeceklerini açıkladılar.

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