AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle

DW’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), haber portalı T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklandığı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun iptali talebini sürpriz bir şekilde gündemine aldı.
Şardan'ın tutuklanmasının ardından gündemine açıklayan AYM, söz konusu maddeyi 8 Kasım'da görüşecek.
NE OLDU?
T24 yazarı Tolga Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Şardan hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.
Gazeteci Tolga Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı. Şardan, Ankara Adliyesi’nden cezaevine götürülürken, “Biz gazeteciyiz, sonuç itibarıyla gazetecilik yapıyoruz” dedi.