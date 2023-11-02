AKP'li Şamil Tayyar'dan gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur

AKP'li Şamil Tayyar, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasını, "Hukuk bir gün herkese lazım olur. Birlikte sahip çıkmalıyız" sözleriyle eleştirdi.

AKP'li Şamil Tayyar'dan gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur

AKP’nin son olağan kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaki (MKYK) yerini koruyamayan Şamil Tayyar, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Şardan hakkında, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek verilen tutuklama kararını eleştiren Tayyar, “Hukuk bir gün herkese lazım olur" dedi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canımızı yaksa, sinir uçlarımıza dokunsa bile bir köşe yazısından dolayı tutuklama kararı çok ağır bir karardır. Oysa tutuklama kararı, istisnai olarak uygulanması gereken bir tedbirdir, ceza değildir. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Birlikte sahip çıkmalıyız"

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