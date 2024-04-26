Arkadaşlarını karga sesi çıkararak uyandıran asker

Malatya'da bir asker, arkadaşlarını karga sesleriyle uyandırarak yaptığı esprili videoyla sosyal medyada gündem oldu. Videoda, asker arkadaşlarının uyku sersemi halde olduğu sabah saatlerinde karga sesleri taklit ederek onları uyandırmaya çalıştığı görülüyor.

Askerin esprili hareketi, arkadaşlarını ve izleyenleri güldürdü. Arkadaşlarını kahkahalara boğan bu esprili video, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından paylaşıldı ve beğenildi.

Bu tür esprili ve dostane hareketler, askerler arasındaki arkadaşlık ve dayanışmayı göstermesi açısından da önem taşıyor. Askerin arkadaşlarına karşı neşeli ve şakacı tavırları, moral ve motivasyonlarını artırıcı bir etki yaratıyor.