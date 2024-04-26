Oyun oynarken eşine araç park etmeyi öğretmeye çalışan adam güldürdü

Bir adamın, eşine arabayı park etmeyi GTA 5 oyunu üzerinde öğrettiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Videoda, adamın eşiyle birlikte oyun oynadığı ve araba park etme becerisini eşine öğretmeye çalıştığı görülüyor.

Adamın eşi, oyunu oynarken arabayı park etmekte zorlanıyor ve bir türlü istenilen yere arabayı park edemiyor. Bunun üzerine adam, eşine oyun üzerinden adım adım nasıl park edileceğini gösteriyor ve yönlendiriyor. Eşine oyun mekaniğini öğreten adamın sabrı ve öğretme yöntemleri, izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

Videoda yaşananlar, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından beğeni ve paylaşım aldı.