Arkadaşlarıyla gezmesine izin vermeyen ağabeyini bıçakladı

Bursa’da 17 yaşındaki İbrahim İ., arkadaşlarıyla gezmeye gitmesine izin vermediğini öne sürdüğü ağabeyi Halil İ.'yi (28) kalçasından bıçakladı. Ağabeyini bıçaklayan İbrahim İ. de elinden yaralandı.

KAYNAK: DHA
Arkadaşlarıyla gezmesine izin vermeyen ağabeyini bıçakladı

Olay, saat 14.30 sıralarında İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi Vakıf Sokak'taki evde meydana geldi. İbrahim İ. ile arkadaşlarıyla gezmek için ağabeyi Halil İ.’den izin istedi. Ancak ağabeyi izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim İ., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Halil İ.'yi kalçasından yaraladı. Arbede sırasında İbrahim İ. de sağ elinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya kalkışan İbrahim İ.'yi polis ve sağlık ekipleri engelledi.

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