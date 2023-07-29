Lise öğrencilerinin mesaj atma tartışması cinayetle sonuçlandı

İstanbul Çatalça’da 15 yaşındaki U.A., kız arkadaşına mesaj attığını öne sürdüğü 16 yaşındaki Kaan Uçar ile kafede tartıştı.

Lise öğrencilerinin mesaj atma tartışması cinayetle sonuçlandı

Tartışmanın büyümesi üzerine U.A., Kaan Uçar’ı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı U.A., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kız arkadaşına mesaj attığını iddia etti

Olay, 23 Temmuz akşamı saat 22.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, lise öğrencisi U.A., kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği Kaan Uçar’ı kafede görünce dışarı çağırdı. U.A., Kaan Uçar’a kız arkadaşına neden sürekli mesaj attığını sordu. Bu konu iki lise öğrencisi arasında tartışmaya neden oldu.

Bıçakla vurup kaçtı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A., yanında bulunan bıçakla Kaan Uçar’ı bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan Kaan Uçar ise hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Su sayacının içine bıçağı saklamış

Olayın ardından Çatalça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. U.A., kullandığı bıçağı su sayacının içine sakladığını itiraf etti. Polis ekipleri, yaptıkları aramada olayda kullanılan bıçağı buldu. Gözaltına alınan U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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