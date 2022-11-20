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Otomobil toprak alana uçtu: 1 yaralı 

İstanbul Arnavutköy’de bir otomobil sürücüsü, kontrolden çıkarak takla attı ardından toprak alana uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 16:55
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Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil takla atarak toprak alana uçtu

Otomobil toprak alana uçtu: 1 yaralı 
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İstanbul Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak toprak alana uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Şehir Parkı yanında bulunan Atasay Sokak'ta meydana geldi. 

İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak toprak alana uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kameraları ile anbean görüntülendi.


(Kaynak: İHA)

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