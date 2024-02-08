Arnavutluk'ta meclis karıştı

Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri, daha önce de olduğu gibi bugünkü Meclis oturumunu engellemek için çeşitli yöntemler kullandılar. Vekiller, düdük çalıp kürsüyü bloke ederken, genel kurul salonunda kağıtları havaya fırlatıp yaktılar.

Meclis’teki gerginlik, daha önce Meclis çalışmalarını engelledikleri için uzaklaştırılan milletvekilleri ile Meclis Güvenlik Birimi’nin çalışanları arasında baş gösterdi.

PD’deki iç karışıklıklar nedeniyle hiçbir Meclis grubunda yer almayan muhalefet milletvekili Flamur Noka, genel kurul salonuna girişine izin verilmemesi üzerine güvenlik biriminin çalışanlarına un fırlattı. Noka’nın, Meclis çalışmalarını engellediği gerekçesiyle 20 günlük bir uzaklaştırma cezası bulunuyor.

Yaklaşık 22 dakika süren oturum, bazı yasa tasarılarının oylanmasının ardından Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından sonlandırıldı.

Arnavutluk ile İtalya arasındaki “göç anlaşması”, Meclis gündemine alınmadı ancak ilerleyen oturumlarda görüşülmesi bekleniyor.

2023 yılı sonlarından itibaren, Meclis oturumları ve Meclis komisyonlarının oturumları, muhalefet milletvekillerinin engellemeleriyle karşılaşırken, muhalefet milletvekilleri, “anayasal haklarını tüm güçleriyle savunmak için” Meclis’teki eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.

Muhalefet milletvekilleri daha önce de meclis kürsüsü önünde sis bombası atarak protesto eylemlerinde bulunmuşlardı.