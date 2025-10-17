Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, ligde Manchester United ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Milli ara öncesi üst üste aldıkları Crystal Palace, Galatasaray ve Chelsea mağlubiyetlerini değerlendiren Slot, Galatasaray maçındaki penaltının iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Hollandalı teknik adam, üst üste 3 mağlubiyet sonrası Manchester United karşısında reaksiyon göstermeleri gerektiğini aktardı.

İşte Slot'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"PENALTIYI İPTAL ETMELİYDİ"

"Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler. Ama hep söylüyorum, o farklara bağlı kalmamalıyız."

"TEPKİ VERMELİSİNİZ"

"Bence kiminle oynayacağınızın bir önemi olmamalı. Liverpool'da oynuyorsanız ve üst üste üç maçta kaybettiyseniz tepki vermelisiniz."

"KİMİNLE OYNADIĞINIZ ÖNEMLİ DEĞİL"

"Oyuncuları suçlayamayacağım bir şey varsa, o da her maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıdır. İlk dakikadan son dakikaya kadar tüm güçleriyle oynuyorlar. Son üç maçta da böyle yaptık. Üç maçta da 1-0 geriden gelmek zorunda kaldık ve iki maçta bunu başardık ama ne yazık ki her iki maçta da rakibimizden daha fazla gol şansı yakaladığımız halde sonunda kaybettik. Üst üste 3 maçta kaybettiyseniz, hafta sonunda Brentford veya Manchester United kiminle oynadığınızın önemi yoktur, tepki göstermelisiniz."