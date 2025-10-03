Arne Slot'tan Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Chelsea maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Galatasaray karşılaşmasına da değindi. Tecrübeli teknik adam, bu mücadelenin hakem kararlarını eleştiridi.

İşte Slot'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"SANKİ HAYATININ EN SERT DARBESİYMİŞ GİBİ"

"Bir dakika önce Ekitike kaleciyle karşı karşıya kalıyor, omzundan iki-üç kez çekiliyor ama ayakta kalmaya çalışıyor. Bizim oyuncularımız da genelde böyle davranıyor. Ancak hemen ardından diğer ceza sahasında bir oyuncu ufak bir temasla yere yığılıyor ve hakem penaltı veriyor. Bu, sanki hayatının en sert darbesiymiş gibi…"

"O HAKEMLE PALACE MAÇINI KAYBETMEZDİK"

"Galatasaray maçındaki hakem Palace maçını yönetseydi o karşılaşmayı kaybetmezdik. Çünkü Galatasaray maçının hakemi uzatma dakikalarının tam bitişinde düdüğü çaldı!"

"HAKEME BAĞLAYAMAYIZ"

"Yine de bu sonuçları hakemlere bağlayamayız. Daha iyi olmalıyız ve bunu yapmak için çalışacağız. Akıllı olsak da olmasak da, şanslı olsak da olmasak da, bu seviyede daha fazlasını ortaya koymalıyız."

