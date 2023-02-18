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Aston Villa gol attığına pişman oldu. Arsenal 'Liderlik benim hakkım' dedi

Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız Aston Villa'nın sahasında Arsenal'e karşı yaşadığı dramı yazdı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 18:37
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Arsenal 'Liderlik benim hakkım' diyerek Aston Villa'yı dağıttı

Aston Villa gol attığına pişman oldu. Arsenal 'Liderlik benim hakkım' dedi
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 Birmingahm’da oynanan Premier Ligi’nde haftanın en önemli iki maçından birinde, ev sahibi Aston Villa 42 bin taraftarı önünde, önde getirdiği maçı uzatmalarda yediği iki golle, yenik kapattı.
    İki İspanyol teknik adamında mücadelesi olan bu 90 dakika, aynı zamanda  son maçlarında sahadan 3-1’llik aynı skorla mağlup ayrılan iki takımında karşılaşmasıydı.
     Villa Park Stadyumu’nda ligde  28 puanla bulunduğu 11. sıradan orta sıralara tırmanmayı hedefleyen bordo mavililer, oyunun ilk 45 dakikalık bölümünde topa daha fazla basan taraf olurken, erken gelen Watkins’in golüyle öne geçmesinden 10 dakika sonra konuk ekibin golü geldi.
     Bukayo Saka’nın nefis beraberlik golüne sanırım bordo mavili taraftarlarda şapka çıkardı.
     803 milyon Euro değerindeki Londra ekibi, alacağı tek puanla liderlik koltuğuna oturacağını bilmesinin verdiği endişe ve strese rağmen akıllı işler yaptı. Özellikle karşılaşmanın ikinci 45 dakikasına damga vurmadan, ilk yarıda yediği  2. gole engel olamadı.
    Brezilyalı Coithinho ile devreyi 2-1 önde kapayan Seals (Foklar) lakaplı Aston Villa takımı, bu üstünlüğünü ikinci yarı maalesef gösteremedi.
                                                                  *
     İspanyol teknik adam Unai Emery bu yarıda galibiyeti koruyamazken, kendi gibi İspanyol meslektaşı Mikel Arteta , bu yarıda oyuna sahadaki 11 ile ağırlığını koydu.
     25 yaş ortalamasının avantajını da iyi kullanan The Gunners (Silahçılar) lakaplı Arsenal takımı 61. dakikada Ukraynalı oyuncu Zinchenko ile beraberlik golüne imza atarken, bu gol aynı zamanda Ukraynalı oyuncunun da Arsenal formasıyla ilk golü oldu.
     Konuk ekip özellikle Zinchenko ve White ile kanatlardan getirdiği toplarla, ev sahibinin kendi yarı alanına demir atmasını sağlarken, 511 milyon Euro değerindeki oyuncu yaş ortalaması 27 olan Aston Villa bir puanın üzerine yattı.
    Premier Ligi’nde aynı 51 puanla Manchester City ile ilk iki sırayı paylaşan Londra ekibi ve Birmingham takımının bu yarıda direkten dönen topları kendileri için kader anıydı.
    Villa Park’ta 90 dakika beraberlikle bitecek denirken, tek puanla bile liderlik koltuğuna oturacak olan Arsenal, Trossarden ‘in yerine oyuna soktuğu Brezilyalı oyuncu Martinelli ile daha da hareketlendi.
     Kanat kombinasyonlarını ve varyasyonlarını Villa’nın yarı alanına tamamen yıkan kırmızı beyazlılar, maçın son  uzatma dakikalarında ceza alanı dışından İsviçreli Xhaka’nın şık golünü Slow Motıon ( ağır çekim ) seyreden ev sahibi kaderine boyun eğdi.
      Son dakikada bir beraberlik şansıyla tüm hatlarıyla Arsenal yarı alanına forse olan Aston Villa, kaptırdığı bir topla Martinelli'nin yağından bomboş bırakılan kalesine son golü yiyince, soyunma odasına puansız gitti.
     Karşılaşmanın orta hakemi Simon Hooper, her iki takımın oyuncuları kadar performans sergilerken, izleyenlere adeta hakemlik dersi verdi.
     Bu zorlu deplasman galibiyetiyle, Manchester City önünde 3 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Arsenal, Premier Ligi’nde kraliyet tacını giyerken, Villa’yı 4 golle Villa Park’a gömdü.

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