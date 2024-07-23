Trabzonspor'un transfer listesi ortaya çıktı

Trabzonspor, bu sezon ilk resmi maçına Avrupa’da çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçına çıkmadan önce, bordo mavililerde iç ve dış transferde son durum şöyle: Anlaşmasındaki bir maddeden yararlanabildiği için, sözleşmesini son dakikalarda beklenmedik ve yakışık almayan bir şekilde tek taraflı fesih eden ve Fransa’nın Lille OSC kulübüyle anlaşan Belçikalı Thomas Menuier’in yanı sıra, Karadeniz ekibinde sözleşmeleri karşılıklı olarak fesih edilen Yunanlı Dimitros Kourbelis, İspanyol Uoaquin Fernandez, Karadağlı Ognjen Bakiç ve Faslı Mountassir Lahtimi’ye, her hangi bir ödeme yapılmadan bu beş oyuncu ile yollar ayrıldı.

Ayrıca, aldığı çok yüklü transfer ücretine rağmen geldiği günden beri Trabzonspor’a istenileni veremeyen Nicolas Pepe ile yeni bir anlaşma yapılmayarak, doğru bir karar verildi. Bu oyuncu, şimdi kendine kulüp ararken, ne biliyim ki bu yüksek rakamlarla bulur.

Kiralık gelip kulüplerine dönen oyunculardan; Filip Benkoviç, Udinese’ye. Paul Onuachu, Southampton’a. Berat Özdemir, Al-Ettifaq’a geri dönerek takımdan ayrıldılar. Bu toplam 9 oyuncu ile öyle ya da böyle vedalaşan bordo-mavili kulüp; kadrosuna bugüne kadar 6 yeni oyuncu dahil etti. Standard Liege’nin malı olan ve son sezonu kiralık olarak Gaziantep FK’da geçiren, 25 yaşındaki Rumen santrafor Denis Dragus, bu sezon yine Standard Liege’de forma giyen 19 yaşındaki Türk sağ kanat oyuncusu Cihan Çanak, eski göz ağrısı! Al-Fayha’dan, 36 yaşındaki sol kanat Niyeryalı Anthony Nwakaeme. Glasgow Rangersli 30 yaşındaki İngiliz orta saha John Lundstram. Yine Glasgow Rangersli 31 yaşındaki Hırvat sol bek Borna Barisic. Hull City’den 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan.

Boawista forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Portekizli oyuncu Pedro Malheiro’nun transferiyle ilgili olarak, Trabzon’da bugün- yarın son maddelerin görüşmeleri devam edecek. Bu oyuncunun 7’ nci dış transfer olarak imza atması bekleniyor. Bu arada Atletico Madrid’in 33 yaşındaki Karadağlı milli stoperi Stefan Savic’in de, bu hafta sonuna kadar Trabzonsporlu olması söz konusu.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, takıma bir santrafor daha dahil edeceklerini belirtirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu içinde ‘’ İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gerçekten bu işi çok ortaya ve çok açık sözlü olarak yöneteceğini sanıyorum.’’dedi.

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Diğer yandan; Trabzonspor, geçen yıl ki şubat ayında İsviçre’nin FC Basel ile oynadığı Avrupa’da ki son maçından sonra, önümüzdeki perşembe akşamı Slovakya’da Avrupa’da ki 150. maçına çıkacak.

Slovakya ekibi MFK Ruzomberok, beş gün önce Kazakistan’ın Tobol takımını eleyerek, Trabzonspor ile eşleşmişti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın sabah özel bir uçakla Slovakya-Poprad’a giderek, sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Yarın bu stadyumda bir oyuncusuyla beraber bir basın toplantısı düzenleyecek olan teknik patron Abdullah Avcı, toplantı sonrası basın mensupları için 15 dakika basına açık idman yapacak. Bu maç için Trabzon’dan sadece dört gibi çok az sayıdaki basın mensubunun takımı ve karşılaşmayı yerine çıplak gözle takip edecek olması ise üzücü olarak karşılandı.

Nike Liga ekibi olan ve 30 kişilik kadrosunda tek bir yabancı oyuncusu dahi olmayan Ruzomberok ile 5 bin kişilik tribün kapasitesine sahip Stadion Pod Cebratom’da 19.30 da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın orta hakemi Alman Bastian Dankert.

Slovakya’nın Süper Lig ekibi olan Ruzomberok, yaş ortalaması 23,5 olan bir ekip. Takımlarının toplam değeri Trabzonspor’da 2-3 oyuncunun toplam değeriyle eşit neredeyse 7 milyon Euro.

Ön libero oynayan kaptanları Martin Chrien, teknik direktörleri ise 41 yaşındaki Slovak Ondrej Smetana. 9 oyuncuları bu sezon sonu takımlarına veda ederken, 4 oyuncuları kiralıktan gelerek ekiplerine geri döndü. 4 yeni oyuncuda takım kadrosunda dahil oldu. Hepsi Slovak oyuncular.

Az sayıdaki taraftarları takımlarına verdikleri takma ad ise ‘’Rozas’’ yani Güller.

118 yıllık olan bu tarihi kulübün başkanı Milan Baranik. Çok eski bir kulüp olmalarına rağmen, Avrupa Kupaları’nda birkaç eleme turu geçmekten başka hiç bir başarıları yok diyebiliriz.

Bordo mavililer, önümüzdeki perşembe akşamı Avrupa Kupaları’nda tam 150. maçına çıkacak.

Bugüne kadar oynadığı 149 karşılaşmasında 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi almıştı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü. Eksi 15 gibi kötü bir gol averajıyla yoluna devam eden bordo-mavililerde, Ruzonberok önündeki parola; mutlak tur atlamak.

Avrupa’da ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde;

eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, yeni adıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 30, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA İntertoto Kupası'nda da 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 6 maç oynayan Trabzonspor’un, 1 Ağustos gecesi Papara Park’ta oynanacak olan rövanş öncesi, avantajlı bir skorla dönmesi bekleniyor.