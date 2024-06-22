Türkiye Portekiz maçının sonucunu açıkladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 627. karşılaşmasına Avrupa Şampiyonası’nda Gürcistan ile oynadığı son maçta çıktı.

Ay yıldızlılar, Polonya’nın başkenti Varşova’da ev sahibi ile oynadığı Avrupa Şampiyonası’nın öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında, Polonya’ya 2-1 mağlup olduktan sonra, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grubundaki ilk maçına da yakın ve dost sınır komşusu Gürcistan önünde çıktı.

Kırmızı beyazlı Gürcistan ile oynadığı 90 dakikanın ilk yarısı 1-1 biterken, karşılaşma sonunda 3-1’lik galibiyetle gülen taraf Türkiye olmuştu.

Maç öncesi, Dortmund’daki Signal Iduna Park Stadyumu’nda çalınan milli marşlarda, Gürcistan milli marşı çalınırken aramızda hiçbir problem olmayan bu yakın komşumuzun, milli marşının ıslıklanmasını koca bir cahilliğe ve kültürsüzlüğe bağlıyorum. (Kimler ıslıklamışsa!) bu nasıl bir akıl tutulmasıdır, aklım almıyor.

Şimdi sırada Portekiz var ve gruptaki başka bir zor maçta bu. Aynı stadyumda bu akşam alınacak olan bir galibiyet ya da bir beraberlik, Türkiye’nin bu şampiyonada önünü açacak gibi duruyor. Portekiz’in yaşlı ve kısa oyuncuları çok fazla ve fizik güçleri Türkiye’nin altında ama daha tecrübeliler.

Ay yıldızlı ekip; bir asırlık tarihinde 342'si resmi, 285'i özel olan 627 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 243 galibiyet, 236 yenilgi ve 148 beraberlik yaşadı bugüne kadar.

A Milli Futbol Takımı; 270'i deplasmanda, 272’si evinde, 85'ide tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere, toplam 856 gole imza atarken, kalesinde 898 gol gördü.

Haliyle atılan ve yenilen gollerde; - 42 gibi kötü bir gol averajı bulunan kırmızı-beyazlılar, dünya üzerinde 206 ülkenin bulunduğu 7 kıtadan, bugüne kadar 6’sında yer alan 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti.

Millilerimiz; 627 karşılaşmanın 545'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 15'ini Güney Amerika, 6’sını Kuzey Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle (Avustralya) yaptı. Türkiye’nin hazırlık ya da resmi maç yapmadığı tek kıta ise Antarktika! Bu da o kıtanın coğrafi durumundan kaynaklanıyor sanırım!

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Kırmızı beyazlıların, tarihinde en farklı yenilgilerini; Mısır’a 7-1, Hollanda’ya 6-1, Almanya’ya 7-2, Polonya’ya ve iki kez de İngiltere’ye olmak üzere 8-0’lık aynı sonuçlarla almıştı. Bunlara en son üç ay kadar önce deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 6-1’lik Avusturya mağlubiyetini de eklerken, rakibi karşısında aldığı bu skor otoriteleri oldukça şaşırtmıştı.

En farklı skorlu galibiyetlerini ise İran’ı 6-1, Kazakistan, Litvanya ve Cebelitarık’ı 6-0 ve de Suriye, Güney Kore ve San Marino’nun karşısında 7-0'lık galibiyetlerle elde etmişti. Bunların üzerinden de yıllar geçti artık. Tozlu raflara kalktı.

Türkiye, geride kalan 627 karşılaşmasından sadece birini hükmen kazanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Kasım 2015'te, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona ermişti. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle, karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etmişti.

Ayrıca, Türkiye'nin Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştı hatırlarsanız.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk karşılaşmasında Almanya’nın Dortmund kentinde Gürcistan ile oynadı. Bildiğiniz gibi ay yıldızlı ekip; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile gollerini bulurken, çok gol kaçıran Gürcülerin tek golü ise Fransa’nın Mentz Kulübü’nde forma giyen Georges Mikautadze kaydetmişti.

Bu akşam ki rakip ekip Portekiz karşılaşmasına geçmeden önce şunu söyleyeyim; 16. yapılan bu şampiyonaya ilk kez katılan Gürcistan, yani Türkiye önünde izlediğimiz Gürcüler, Portekiz ve Çekya önünde galip gelir ya da berabere kalırsa hiç şaşırmayın! Çünkü ben hiç şaşırmayacağım. Fransız teknik adam Willy David Sagnol çok iyi bir ekip kurmuş.

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‘’Kalkanların Takımı’’ lakaplı Portekiz A Milli Takımı ile ‘’Bizim Çocuklar’’ 1955 ‘den bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelmişler. Bunların 3’ü özel, diğer 6’sı ise resmi karşılaşma olarak kayıtlara geçmişti.

Dört yılda bir yapılan bu şampiyonaya 6’ ncı kez katılan 325 milyon Euro değerindeki Türk Milli Takımı, Takım değeri 1 milyar Euro olan kırmızı-yeşilliler, önünde bu akşam 3 ya da 1 puan’ın hesaplarını yapıyor.

Bugüne kadar Portekiz ile oynadığımız 9 karşılaşmada, 1955 ve 2012 yıllarında 3-1’lik aynı skorla 2 galibiyet alırken, diğer 7 karşılaşmadan yenik ayrıldık. Bugüne kadar beraberlik ile sahadan hiç ayrılmayan bu iki takımın bugün saat 19.oo’da başlayacak olan bu önemli 90 dakikasında, ev sahibi ülkenin iyi hakemlerinden Alman Felix Zwayer düdük çalacak.

Bizim çocuklarla, kalkanların takımının asıl sahipleri sarı duvar olan Dordmund’un 81 bin kişilik eski adı: Westfalenstadion, yeni adı: Signal Iduna Park stadyum’unda, yüksek bir ihtimalle ilk kez puanları paylaşarak, sahadan berabere ayrılacaklarını tahmin ediyorum.

Taraftar avantajı ay yıldızlılarda, peki galip gelirsek ne olur? Derseniz, ben yanılayım yeter ki, bal kaymak olur!