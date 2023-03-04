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Bournemouth 2 farklı öne geçti ama: Arsenal'den müthiş geri dönüş

İngiltere Premier Lig'de Arsenal 2-0 geriye düştüğü maçta Bournemouth'u yenmeyi başardı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 20:09
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Arsenal mucize bir galibiyete imza attı

Bournemouth 2 farklı öne geçti ama: Arsenal'den müthiş geri dönüş
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İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, Bournemouth'la kendi sahasında karşılaştı.

Maçın daha 1. dakikası dolmadan Billing'in golüyle şoke olan Arsenal, 57. dakikada Senesi'nin de golüne engel olamadı ve 2-0 yenik duruma düştü.

Maçın son bölümünde ataklarını sıklaştıran Arsenal, 62'de Thomas, 70'te de White'nin golüyle beraberliği sağladı.

Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken son saniyede Nelson nefis bir şutla topu filelere yolladı ve Arsenal sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Puanını 63 yapan Arsenal, Manchester City'le arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Bournemouth ise 21 puanla 19. sırada kaldı.

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