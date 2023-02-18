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İngiltere'de Arsenal-Brenford maçında hata yapan hakemi affetmediler

Arsenal-Brentford maçında hata yapan İngiliz hakem Mason, emekli oldu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:47
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Premier Lig'in ünlü hakeminin kariyerini bitirdiler

İngiltere'de Arsenal-Brenford maçında hata yapan hakemi affetmediler
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İngiltere Premier Lig'de oynanan ve 1-1 sona eren Arsenal-Brentford maçında yaptığı hatayla gündeme gelen İngiliz hakem Lee Mason, emekli edildi

İngiltere Profesyonel Hakemler Birliğinden (PGMOL) yapılan açıklamada, "Lee'ye profesyonel oyuna verdiği özverili hizmet için teşekkür ediyor ve gelecekte kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, 51 yaşındaki Mason'ın artık Premier Lig'de görev almayacağı kaydedildi.

Mason, video yardımcı hakem olarak görev yaptığı Arsenal-Brentford maçında, 74. dakikada Ivan Toney'in konuk takıma 1-1 beraberliği getiren golünde ofsayt olup olmadığını kontrol etmek için kurallara uymamakla suçlanmıştı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karara tepki göstererek, "Bu, insan hatası değil, işinizi bilmemek. Arsenal'a geri getirilemeyecek iki puana mal oldu." demişti.

Brentford beraberliğinin ardından Manchester City'ye de 3-1 yenilen Arsenal, liderliği Pep Guardiola'nın takımına kaptırmıştı.

15 yıldır Premier Lig hakemi olarak görev yapan Mason, 287 maç yönetti.

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