﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi

Ay üzerindeki büyük projelerin ilk adımı olarak görülen ve üzerinde 10 yıldır çalışılan Artemis 1 projesinde bazı sorunlar yaşanıyor. Projeye ev sahipliği yapacak olan fırlatma roketinde yaşanan sorunlar nedeniyle projenin gününde gerçekleşmemesine neden olunmuştu. NASA’nın, bugün fırlatılması kararlaştırılan projeyi yeniden ertelediği duyuruldu.

NASA’nın son açıklaması şu şekildedir:

Ay’a dönüş projesi olan Artemis I görevi ertelendi. Ekipler, rokete yakıt aktaran donanımdaki sızıntı ile ilgili bir sorunu çözmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Roketin tanklanması sırasında, yakıtı rokete aktarmaya çalışırken 8 inçlik hızlı bağlantı kesmenin besleme tarafında bir sızıntı meydana geldi. Şimdiye kadar düzeltme girişimleri başarısız oldu.