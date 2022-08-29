NASA'nın 50 yıl sonra Ay'a gitme planı ertelendi

NASA yaklaşık 50 sene sonra Ay'a dönme planı yapmıştı. 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı misyon bugün gerçekleşecekti. Dünya’dan Ay’a gidecek olan uzay aracı motordaki bir sorun nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İddialara göre tam geri sayıma geçilmişken RS 25 motorundaki bir sorun nedeniyle roketi fırlatma planı iptal edildi.

CUMA GÜNÜNE YENİ BİR FIRLATMA PLANI HAZIRLANDI

Fırlatmanın cuma günü yapılacağı aktarıldı.

Bu adımın gerçekleşmesinin ardından Space Launch System - SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak.

SLS, NASA'nın şu ana kadarki en güçlü aracı. Orion adlı kapsül, Ay ve çevresinde 42 günlük bir misyonu tamamlamak üzere gönderiliyor ve 10 Ekim’de San Diego açıklarında Büyük Okyanus’a inerek ilk görevini tamamlayacak.