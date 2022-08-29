NASA 50 yıl sonra Ay'a gidiyor: Roket saat 15:33’te fırlatılacak

Bir dönem ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Uzay yarılının en önemli cephesi olan Ay yıllar sonra yeniden hedefe gelmiş oldu.

NASA yaklaşık 50 sene sonra Ay'a dönme kararı aldı. Uzay ajansının 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı proje bugün Dünya’dan Ay’a ulaşmak için yola çıkacak.

Space Launch System – SLS’nin (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacağı açıklandı.

TSİ SAAT 15.33'TE FIRLATILACAK

SLS’nin, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün yerel saatle 08:33'te (Türkiye saatiyle 15:33) fırlatılacağı açıklandı. SLS, NASA'nın şu ana kadarki en güçlü aracı olarak kayıtlara geçmiştir. Orion adlı kapsül, Ay ve çevresinde 42 günlük bir çalışmayı tamamlamak üzere gönderiliyor ve 10 Ekim’de San Diego açıklarında Büyük Okyanus’a inerek ilk görevini tamamlayacak.