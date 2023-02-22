Artemis-I roketinin çıkardığı ses miktarı belli oldu

Artemis-I, Kasım 2022'de Ay ve ötesine yapılan görevler için yeni bir dönemin işaretini vererek fırlatıldığında, dünyanın en güçlü ve aynı zamanda en gürültülü roketlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Fırlatma rampasından 5 kilometre uzakta duruyor olsanız bile, devasa roketin çıkardığı muazzam sesler duyulabiliyordu.

Florida'daki Brigham Young Üniversitesi ve Rollins Koleji'ndeki bilim insanları, kısa bir süre önce Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi çevresindeki farklı konumlarda Artemis-I’in fırlatılması sırasında toplanan gürültü ölçümleri bildirdiler.

Gürültü seviyesinin, fırlatma rampasından 1,5 kilometre uzaklıkta bir konserden biraz daha yüksek olan 136 desibele ulaştığını buldular. 5,2 kilometrelik bir mesafede bile, gürültü 129 desibeldi, bu da büyük bir matkabın sesiyle hemen hemen aynı seviyede olduğu anlamına geliyor.

Çalışmanın yazarı ve Rollins College Fizik Bölümü Yardımcı Doçenti Whitney Coyle, yaptığı açıklamada “5 km'deki Artemis-I gürültü seviyesinin, bir kase pirinç gevreğinden yaklaşık 40 milyon kat daha yüksek bir çıtırtı kalitesine sahip olduğunu bulduk” dedi