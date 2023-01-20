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Son Dakika... Teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 19:19
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Son Dakika... Teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

Son Dakika... Teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü
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Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.

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İbrahim demir
20.01.2023 20:47
Bu ülkenin hava savunma roketleri yokmu bu roketler hep Türkiye nin topraklarına mi düşecek  
 
2 roket sallarız
20.01.2023 19:59
seçimi kazanırız  
 
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