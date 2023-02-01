Türkiye'nin askeri üssüne roketli saldırı

Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetime bağlı güvenlik kurumlarından Terörle Mücadele Grubu, Türk askerlerinin bulunduğu Irak’ın Başika askeri üssüne saldırı düzenlendiğini açıkladı.

SEKİZ ROKET ATILDI

Cumhuriyet'in aktardığına göre, fırlatılan sekiz roketten ikisinin üssün içine düştüğü bildirildi.

Erken saatlerde düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken üsteki Iraklı bir müteahhit yaralandığı ifade edildi.

Saldırı, hasara veya can kaybına neden olmadı.

Irak’ta Zilkan ile Türk askerlerinin bulunduğu diğer üsler daha önce de saldırılara hedef olmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Gerekli karşılığı misliyle veriyoruz." dedi.

Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi.