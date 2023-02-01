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Türkiye'nin askeri üssüne roketli saldırı

Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika askeri üssüne roketli saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:44
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Türkiye'nin Başika askeri üssüne roketli saldırı

Türkiye'nin askeri üssüne roketli saldırı
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Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetime bağlı güvenlik kurumlarından Terörle Mücadele Grubu, Türk askerlerinin bulunduğu Irak’ın Başika askeri üssüne saldırı düzenlendiğini açıkladı.

SEKİZ ROKET ATILDI

Cumhuriyet'in aktardığına göre, fırlatılan sekiz roketten ikisinin üssün içine düştüğü bildirildi.

Erken saatlerde düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken üsteki Iraklı bir müteahhit yaralandığı ifade edildi.

Saldırı, hasara veya can kaybına neden olmadı.

Irak’ta Zilkan ile Türk askerlerinin bulunduğu diğer üsler daha önce de saldırılara hedef olmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Gerekli karşılığı misliyle veriyoruz." dedi.

Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi.

 

 

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Trabzonlu
1.02.2023 12:33
Hulusi her zaman aynı terane bırak bu işleri  
 
Ülkü turan
1.02.2023 12:08
Alpaslan.fatih.bilge kağan.mustafa kemal ..biri bile kalksa bunlara lanet edip kovar bu iktidarı ..çakma liderlerle yürüyemez bu millet..sırtından atar  
 
Yalçın Türk
1.02.2023 11:50
memur maaşlarını bile bizim vergilerimizle ödeyen barzaninin adamları mı saldırmış..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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